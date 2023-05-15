Мераб Двалишвили рассказал, почему вернул Шону О'Мэлли украденную куртку
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Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал, почему вернул Шону О'Мэлли куртку, которую взял у него, когда тот участвовал в дуэли взглядов с Алджамейном Стерлингом на UFC 288.
«Не хочу проявлять неуважение к О'Мэлли, но перед ним был Алджо, и он мог бы остыть и просто проявить уважение к чемпиону. Он начал снимать свою куртку, и я вдруг захотел взять её. На самом деле куртка мне понравилась. Куртка Генри Сехудо не понравилась, а вот куртка О'Мэлли пришлась по душе. А потом мне стало его жалко, потому что он стоял с голым торсом. И я вернул её. Он худощавый парень. Я не хочу, чтобы он заболел», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.
Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната:
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