Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд, потребовав половину его состояния

Шарлотта Паудрелл, экс-девушка действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи, подала на него в суд, потребовав половину его активов в качестве компенсации. Об этом информирует Daily Post Nigeria со ссылкой на выступления американского бойца Шона О’Мэлли в своём подкасте.
По словам О’Мэлли, девушка считает себя вправе получить половину состояния Адесаньи, потому что они слишком долго встречались и она всегда поддерживала его во время выступления в UFC.
В последнем поединке, который состоялся в ночь с 8 на 9 апреля в Майами, Исраэль встречался с Алексом Перейрой и победил его нокаутом во втором раунде. В ноябре прошлого года Адесанья проиграл Перейре нокаутом в пятом раунде.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
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