Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться бой между Джонсом и Миочичем

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что поединок между чемпионом промоушена в тяжёлом весе Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула в этой же весовой категории Стипе Миочичем может состояться в ноябре на турнире UFC 295.

«Я абсолютно уверен в том, что Джон хочет поединок с Миочичем. Он считает Стипе величайшим тяжеловесом всех времён. Он хочет победить его убедительно. Будет ли бой в Нью-Йорке на UFC 295? Да, это то, на что мы нацелены. Вероятно, так и будет», — сказал Уайт в интервью Sports Illustrated.

В активе Джонса 29 боёв, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся. На счету Миочича 24 боя (20 побед – 4 поражения).

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