В Федерации бокса России назвали шаги в случае недопуска в Польшу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, что в случае недопуска спортсменов к III Европейским играм в Польше будет рассмотрен вопрос участия в Азиатских играх. Они состоятся осенью.

«Международный олимпийский комитет (МОК) разрешает нам выступать в нейтральном качестве, но польская сторона делает заявления о том, что российских и белорусских спортсменов не допустят на Европейские игры в Краков. Мы ведём переписку (с организаторами), надеемся, что у нас всё сложится и ребята смогут поехать на Европейские игры», — приводит слова Кириенко «РИА Новости Спорт».

Татьяна сообщила, что у организации есть план Б, предполагающий возможность выступления на Азиатских играх.

«Если у нас не получится выступить на соревнованиях в Польше, то у нас, помимо плана А, есть и план Б. И все (соответствующие) программы нами разрабатываются совместно с министерством спорта России», — сказала Кириенко.

Европейские игры пройдут с 21 июня по 2 июля.