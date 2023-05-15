В Федерации бокса России назвали шаги в случае недопуска в Польшу

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, что в случае недопуска спортсменов к III Европейским играм в Польше будет рассмотрен вопрос участия в Азиатских играх. Они состоятся осенью.
«Международный олимпийский комитет (МОК) разрешает нам выступать в нейтральном качестве, но польская сторона делает заявления о том, что российских и белорусских спортсменов не допустят на Европейские игры в Краков. Мы ведём переписку (с организаторами), надеемся, что у нас всё сложится и ребята смогут поехать на Европейские игры», — приводит слова Кириенко «РИА Новости Спорт».
Татьяна сообщила, что у организации есть план Б, предполагающий возможность выступления на Азиатских играх.
«Если у нас не получится выступить на соревнованиях в Польше, то у нас, помимо плана А, есть и план Б. И все (соответствующие) программы нами разрабатываются совместно с министерством спорта России», — сказала Кириенко.
Европейские игры пройдут с 21 июня по 2 июля.
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