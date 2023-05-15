Атаев и Гаджимагомедов рассказали, как потратят $ 200 тыс. за победу на ЧМ в Ташкенте

Золотые медалисты чемпионата мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) россияне Шарапутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов рассказали, на что хотят потратить призовые. За первое место они получили по $ 200 тыс.

«Деньги потратим — квартиру купим, с родителями поделим, на ерунду тратиться не будем, вложимся в бизнес, чтобы деньги не ушли на ветер. Может быть, куплю машину, которая мне нравится — когда деньги придут», — приводит слова Атаева «РИА Новости Спорт».

«После первого выигранного золота чемпионата мира я вложился в бизнес. С моим товарищем я начал строить многоквартирные дома. Мы строим в Махачкале, скорее всего, буду туда вкладываться. Может, Шарапутдину продам квартиру», — добавил с улыбкой Гаджимагомедов.