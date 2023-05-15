Дэвид Хэй объяснил, почему турнир с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера не состоится

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о потенциальной организации турнира в супертяжёлом дивизионе с участием Тайсона Фьюри, Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.
«Прямо сейчас я не думаю, что это возможно. Звучит слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Мы уже видели, что произошло в переговорах между Тайсоном Фьюри и Усиком.
Усик проявил разумность и согласился на 30%, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы устроить бой. Если не получилось устроить поединок, как организуется турнир?» – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу talkSPORT.
Ранее Александр Усик назвал чемпионов прошлого, с которыми он хотел бы сразиться.
«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри:
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