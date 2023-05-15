Волкановски — о бое с Родригесом: не хотел ждать реванша с Махачевым до конца года

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски прокомментировал организацию поединка с мексиканцем Яиром Родригесом, который состоится 9 июля на турнире UFC 290.
«Я хочу оставаться активным и уже говорил об этом. Меня спросили после боя [с Махачевым], хочу ли я дождаться реванша или подраться в полулёгком весе. Я не хотел ждать. Мне сказали, что если я и дождусь реванша, то он состоится не раньше конца года. Непохоже, что он состоится в ближайшее время. Вот почему я предпочёл подраться в полулёгком весе», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Напомним, в своём последнем бою на UFC 283 Волкановски уступил единогласным решением чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.
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