Комментатор UFC назвала Джамала Хилла «временным чемпионом», американец ответил

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Курьёзный инцидент произошёл на турнире UFC on ABC 4, прошедшем на минувших выходных в городе Шарлотт (США).

Во время трансляции комментатор промоушена Меган Оливи назвала действующего чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Джамала Хилла «временным чемпионом», на что последний отреагировал в социальных сетях.

Хилл: «Временный чемпион? Вот как ты считаешь?»

Оливи: «Я сразу же поправила себя! Я извиняюсь, у меня нет к тебе ничего, кроме уважения!»

Хилл завоевал титул в январе на UFC 283, победив судейским решением бразильского ветерана Гловера Тейшейру. Ожидается, что в середине года американец проведёт защиту против чеха Иржи Прохазки.

Ранее в интервью Хилл ответил на критику полутяжёлого дивизиона, в котором, по мнению части MMA-общественности, не хватает сильных бойцов.