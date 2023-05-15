Комментатор UFC назвала Джамала Хилла «временным чемпионом», американец ответил

Курьёзный инцидент произошёл на турнире UFC on ABC 4, прошедшем на минувших выходных в городе Шарлотт (США).
Во время трансляции комментатор промоушена Меган Оливи назвала действующего чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Джамала Хилла «временным чемпионом», на что последний отреагировал в социальных сетях.
Хилл: «Временный чемпион? Вот как ты считаешь?»
Оливи: «Я сразу же поправила себя! Я извиняюсь, у меня нет к тебе ничего, кроме уважения!»
Хилл завоевал титул в январе на UFC 283, победив судейским решением бразильского ветерана Гловера Тейшейру. Ожидается, что в середине года американец проведёт защиту против чеха Иржи Прохазки.
Ранее в интервью Хилл ответил на критику полутяжёлого дивизиона, в котором, по мнению части MMA-общественности, не хватает сильных бойцов.
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