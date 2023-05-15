Ковингтон: в кулачные бои уходят люди, которые провалились в UFC
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон критично высказался о бойцах смешанных единоборств, участвующих в кулачных поединках.
«Нет, по правде сказать, я не видел ни одного кулачного боя. Меня не интересует подобный спорт и тем более парни, которые попросту оказались неудачниками в UFC.
В кулачных боях участвуют парни, которые готовы подраться и на ярмарке, потому что они не смогли сделать карьеру в UFC. Мы говорим о самом большом и успешном бизнесе, а он делается только в UFC. Это лучшая организация мира», – сказал Ковингтон в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.
Ранее Ковингтон высказался о потенциальном поединке с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Исраэлем Адесаньей.
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