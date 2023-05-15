Алмейда: сражусь за титул UFC в тяжёлом весе в 2024 году

Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Жаилтон Алмейда, заявивший о себе досрочной победой над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком в рамках турнира UFC on ABC 4, считает, что может сразиться за титул сильнейшего промоушена мира уже в следующем году.

«Меня очень радует тот факт, что сейчас я смотрю на топ-10 дивизиона. К концу года, возможно, я окажусь на седьмом или шестом месте [рейтинга]. И тогда в следующем году я, вероятно, сражусь за титул, о котором мечтают все», – сказал Алмейда на пресс-конференции.

Жаилтону Алмейде 31 год. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2012 году и в феврале 2022-го провёл первый поединок в UFC. Всего на счету бразильца в смешанных единоборствах 19 побед и два поражения.