Алмейда: сражусь за титул UFC в тяжёлом весе в 2024 году
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Бразильский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Жаилтон Алмейда, заявивший о себе досрочной победой над суринамцем Жаирзиньо Розенстрайком в рамках турнира UFC on ABC 4, считает, что может сразиться за титул сильнейшего промоушена мира уже в следующем году.
«Меня очень радует тот факт, что сейчас я смотрю на топ-10 дивизиона. К концу года, возможно, я окажусь на седьмом или шестом месте [рейтинга]. И тогда в следующем году я, вероятно, сражусь за титул, о котором мечтают все», – сказал Алмейда на пресс-конференции.
Жаилтону Алмейде 31 год. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2012 году и в феврале 2022-го провёл первый поединок в UFC. Всего на счету бразильца в смешанных единоборствах 19 побед и два поражения.
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