Чемпион WBA в полусреднем весе определится 9 июля
Поделиться
Промоутерская компания Golden Boy анонсировала боксёрский вечер, который состоится 9 июля в Сан-Антонио (штат Техас, США).
В главном бою регулярный чемпион WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) литовец Эймантас Станионис (14-0, 9 KO) проведёт защиту против американца Вёрджила Ортиса-младшего (19-0, 19 KO).
Эймантасу Станионису 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года и в апреле 2022-го сразился за мировой титул, нанеся первое поражение в карьере россиянину Раджабу Бутаеву.
Вёрджилу Ортису 25 лет. Американец выступает с 2016 года и имеет в своём активе победы над бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Морисом Хукером, а также экс-претендентами Антонио Ороско и Эгидиюсом Каваляускасом.
Комментарии
- 15 мая 2023
-
22:54
-
22:12
-
22:00
-
21:06
-
21:01
-
20:02
-
19:51
-
19:06
-
18:07
-
17:57
-
17:31
-
16:51
-
16:42
-
16:28
-
15:49
-
15:34
-
15:14
-
14:32
-
14:15
-
13:33
-
13:18
-
13:01
-
12:13
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:33
-
10:10
-
09:50
-
09:29
-
09:13
-
00:23
- 14 мая 2023
-
23:05
-
21:28
-
21:21
Партнерский контент