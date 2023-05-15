Чемпион WBA в полусреднем весе определится 9 июля

Промоутерская компания Golden Boy анонсировала боксёрский вечер, который состоится 9 июля в Сан-Антонио (штат Техас, США).

В главном бою регулярный чемпион WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) литовец Эймантас Станионис (14-0, 9 KO) проведёт защиту против американца Вёрджила Ортиса-младшего (19-0, 19 KO).

Эймантасу Станионису 28 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года и в апреле 2022-го сразился за мировой титул, нанеся первое поражение в карьере россиянину Раджабу Бутаеву.

Вёрджилу Ортису 25 лет. Американец выступает с 2016 года и имеет в своём активе победы над бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Морисом Хукером, а также экс-претендентами Антонио Ороско и Эгидиюсом Каваляускасом.