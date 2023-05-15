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В UFC работают над организацией боя Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена

В UFC работают над организацией боя Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена
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Бойцовский промоушен UFC работает над организацией поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном, сообщает известный обозреватель Ариэль Хельвани.

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