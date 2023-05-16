«Могут быть проблемы». Стерлинг высказался о бое Волкановски — Родригес

Чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем титульном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и мексиканцем Яиром Родригесом.

«Я считаю, что Яир сможет создать проблемы ударами ногами. Волкановски нужно валить его, удерживать у сетки и быть крайне внимательным в начале и конце атак. Его бокс лучше, чем у Яира, и именно здесь он может поймать его, как это сделал Джош Эмметт. Однако Волкановски дерётся именно на той дистанции, с которой Яир бьёт ногами, и это делает его крайне опасным. Алекс умён, и я рад, что этот бой состоится», – приводит слова Стерлинга издание MMA News.

Напомним, поединок Волкановски – Родригес состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 290.