«Могут быть проблемы». Стерлинг высказался о бое Волкановски — Родригес
Поделиться
Чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг высказался о предстоящем титульном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и мексиканцем Яиром Родригесом.
«Я считаю, что Яир сможет создать проблемы ударами ногами. Волкановски нужно валить его, удерживать у сетки и быть крайне внимательным в начале и конце атак. Его бокс лучше, чем у Яира, и именно здесь он может поймать его, как это сделал Джош Эмметт. Однако Волкановски дерётся именно на той дистанции, с которой Яир бьёт ногами, и это делает его крайне опасным. Алекс умён, и я рад, что этот бой состоится», – приводит слова Стерлинга издание MMA News.
Напомним, поединок Волкановски – Родригес состоится 9 июля в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 290.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
00:25
-
00:10
- 15 мая 2023
-
23:14
-
22:54
-
22:12
-
22:00
-
21:06
-
21:01
-
20:02
-
19:51
-
19:06
-
18:07
-
17:57
-
17:31
-
16:51
-
16:42
-
16:28
-
15:49
-
15:34
-
15:14
-
14:32
-
14:15
-
13:33
-
13:18
-
13:01
-
12:13
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:33
-
10:10
-
09:50
-
09:29
-
09:13
-
00:23
Партнерский контент