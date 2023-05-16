Фото: Дэвин Хэйни показал актуальную форму за неделю до боя с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) завершил подготовку к поединку с бывшим чемпионом в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO), который состоится в это воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

Боец провёл открытую тренировку за неделю до выступления и продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: из личного архива Дэвина Хэйни

Фото: из личного архива Дэвина Хэйни

Дэвину Хэйни 24 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года. В сентябре 2019-го завоевал временный титул WBC, остановив в четвёртом раунде россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022 года стал абсолютным чемпионом мира, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.