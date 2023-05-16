Сен-Пьер: все говорили, что Хабиб собирается вызвать меня на бой после победы над Гэтжи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, что был уверен в том, что Хабиб Нурмагомедов вызовет его на бой после победы над американцем Джастином Гэтжи.

«Хабиб в какой-то момент подумал, что это единственный бой, ради которого я вернусь. Все, включая его окружение, говорили мне: «Будь готов, потому что он собирается тебя вызвать», поэтому я думал, что возвращаюсь с пенсии. У меня были бабочки. Как только я подумал, что закончил, меня тут же втянули обратно… Потом он выиграл, взял микрофон и объявил о завершении карьеры. Никто этого не предвидел, даже его болельщики. Они этого не знали, я знал некоторых людей в его лагере, которые говорили мне, что Хабиб собирается вызвать меня», — приводит слова Сен-Пьера BJ Penn.

Напомним, Хабиб завершил карьеру после победы над Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке