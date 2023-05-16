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Дацик – Штыркову: я толстый и неповоротливый, а на твоей стороне вся фарма мира

Дацик – Штыркову: я толстый и неповоротливый, а на твоей стороне вся фарма мира
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик обратился к соотечественнику Ивану Штыркову с предложением провести поединок.

«Иван, хватит сочинять на ходу разные отмазки. Есть категория 93+. Давай подерёмся в ней. Тем более ты уже дрался с бойцами тяжелее меня. Да, ты проиграл и Бигфуту, и Мондрагону, но вдруг тебе повезёт со мной. Я толстый и неповоротливый, а на твоей стороне вся фарма мира и заряженные судьи. Решайся», — написал Дацик у себя в социальных сетях.

В общей сложности Дацик провёл в ММА 15 боёв, одержав в них семь побед (три нокаутом) и потерпев восемь поражений. На счету Штыркова 25 боёв, в которых он добыл 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.

Дацик ответил Штыркову на критику:

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