Дацик – Штыркову: я толстый и неповоротливый, а на твоей стороне вся фарма мира

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик обратился к соотечественнику Ивану Штыркову с предложением провести поединок.

«Иван, хватит сочинять на ходу разные отмазки. Есть категория 93+. Давай подерёмся в ней. Тем более ты уже дрался с бойцами тяжелее меня. Да, ты проиграл и Бигфуту, и Мондрагону, но вдруг тебе повезёт со мной. Я толстый и неповоротливый, а на твоей стороне вся фарма мира и заряженные судьи. Решайся», — написал Дацик у себя в социальных сетях.

В общей сложности Дацик провёл в ММА 15 боёв, одержав в них семь побед (три нокаутом) и потерпев восемь поражений. На счету Штыркова 25 боёв, в которых он добыл 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.

Дацик ответил Штыркову на критику: