Махачев подтвердил бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена в главном событии турнира UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, подтвердив информацию, согласно которой его товарищ Умар Нурмагомедов проведёт поединок с представителем США Кори Сэндхагеном.
«Умар против Сэндхагена. Пять раундов, главное событие», — написал Махачев.
В общей сложности на счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В январе 2021-го Умар провёл свой первый поединок в UFC. В последнем поединке он нокаутировал бразильца Раони Барселоса.
Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В своём последнем поединке в марте на турнире UFC on ESPN 43 он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом:
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