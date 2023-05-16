Махачев подтвердил бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена в главном событии турнира UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, подтвердив информацию, согласно которой его товарищ Умар Нурмагомедов проведёт поединок с представителем США Кори Сэндхагеном.

«Умар против Сэндхагена. Пять раундов, главное событие», — написал Махачев.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В январе 2021-го Умар провёл свой первый поединок в UFC. В последнем поединке он нокаутировал бразильца Раони Барселоса.

Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В своём последнем поединке в марте на турнире UFC on ESPN 43 он победил бойца из Эквадора Марлона Веру раздельным решением. Всего на счету американца 16 побед и четыре поражения в MMA.

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом: