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34-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

34-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму
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34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, в настоящий момент Макгрегор принимает участие в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), где выступает в качестве тренера. Команда ирландского бойца противостоит сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок друг с другом. Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл другому американскому бойцу – Дастину Порье.

В активе Конора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:

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