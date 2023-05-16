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UFC анонсировал следующий бой Абубакара Нурмагомедова

UFC анонсировал следующий бой Абубакара Нурмагомедова
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Известный российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов проведёт следующий поединок с представителем Бразилии Элизеу Залески дос Сантосом. Об этом информирует пресс-служба UFC. Бой состоится 4 июня.

Напомним, последний бой Нурмагомедов провёл на турнире UFC 280, который проходил в октябре 2022 года. Абубакар встречался с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым и одержал победу единогласным решением судей.

Дос Сантос вернётся в октагон впервые за 20 месяцев — он долго отсутствовал в связи с допинговой дисквалификацией. Боец был отстранён USADA на один год и девять месяцев после положительного результата теста на остарин в 2022 году.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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