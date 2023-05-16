Названы подробности контракта Фрэнсиса Нганну с PFL

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсис Нганну, подписавший контракт с PFL, сможет принимать участие в боксёрских поединках. Об этом информирует New York Times. Принять участие в бою по правилам бокса Нганну сможет уже в этом году.
Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Нганну проведёт первый бой в рамках промоушена уже в следующем году (примерно в середине года). Боец будет выступать в дивизионе Super Fight, условия в котором более выгодные. Финансовая сторона сделки пока не разглашаются, но сам Фрэнсис говорил, что в PFL ему предложили больше, чем кто-либо другой.
Кроме того, сообщается, что Нганну станет руководителем отдела PFL Africa, а промоушен будет проводить турниры в странах этого континента. Также он будет работать в консультативном совете лиги, чтобы представлять интересы бойцов.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
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