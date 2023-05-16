Денис Тюлюлин встретился с 46-летним Фёдором Емельяненко на тренировке

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с соотечественником, прославленным ветераном ММА Фёдором Емельяненко.

«Легенда, последний Император, Фёдор Емельяненко», — написал Тюлюлин.

Фото: Из личного архива Дениса Тюлюлина

34-летний Тюлюлин в UFC провёл три боя и одержал победу в одном из них. В прошлом поединке он проиграл представителю Южной Кореи Чун Ён Паку сабмишеном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений в ММА.

Фёдору сейчас 46 лет. Емельяненко в последнем поединке, который состоялся на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, встречался с американцем Райаном Бейдером. Бой завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. За время карьеры Фёдор провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с Райаном стал для россиянина последним в карьере.

Главные победы Фёдора Емельяненко: