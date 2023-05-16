Хукер: понимаю, почему Махачев не захотел незамедлительный реванш с Волкановски

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился мнением о возможном реванше Алекса Волкановски с Исламом Махачевым.
«Если вы пересмотрите их бой, то станет понятно, почему Махачев не захотел незамедлительный реванш с Волкановски? Понимаете, о чём я? Там был очень близкий бой, победа могла достаться любому. Но Алекс в любом случае получил крутой бой с Яиром Родригесом», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.
Поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски прошёл на турнире UFC 284 в феврале этого года и завершился победой россиянина, который, таким образом, защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Напомним, Хукер тогда обвинил Махачева в использовании капельниц для восстановления перед боем.
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