Стерлинг оценил шансы Генри Сехудо в поединке с Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальном поединке между Мерабом Двалишвили и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Ранее Сехудо и Двалишвили выражали желание провести очный поединок.

«Перед Сехудо будет непростая задача, он не сможет переехать Мераба Двалишвили. Он и обо мне так же думал, недооценил меня. И, думаю, он ошибается и насчёт Мераба. Если же он считает, что я почти сдулся в нашем с ним бою… Что же, удачи ему с Двалишвили», — цитирует Стерлинга MMANews.

Генри Сехудо в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей Алджамейну Стерлингу. Мераб Двалишвили в марте выиграл единогласным решением судей у россиянина Петра Яна.