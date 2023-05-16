Нганну прокомментировал подписание контракта с PFL

Камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну прокомментировал подписание контракта с лигой PFL.
«Моя сделка с PFL — больше, чем мне кто-либо предлагал. Они пришли ко мне не просто как промоушен, который ищет бойца, а как партнёр, который ценит вас, как личность», — приводит слова Нганну New York Times.
Ранее стало известно, что Нганну подписал контракт с PFL и начнёт выступать в промоушене с 2024 года. В 2023 года боец может провести боксёрский поединок.
Кроме того, Нганну станет руководителем подразделения PFL Africa, в рамках которого в 2025 году планируется провести первый турнир промоушена на африканском континенте. Также Нганну получил должность в консультативном совете лиги и будет представлять интересы бойцов.
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