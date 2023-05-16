Дариуш: бой мечты — с Хабибом Нурмагомедовым, он величайший боец в истории лёгкого веса

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгком весе UFC, рассказал, что мечтает о поединке с бывшим чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«В идеале мой бой мечты — с Хабибом Нурмагомедовым. Это лучший легковес в мире. Я бы хотел после побед над Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым встретиться с Хабибом, но, очевидно, этого никогда не будет. Хабиб — величайший боец в истории лёгкого дивизиона. И ещё я бы хотел сразиться с Жоржем Сен-Пьером, потому что благодаря ему я начал заниматься ММА», — приводит слова Дариуша All Star.

Бенеил Дариуш свой следующий бой проведёт на турнире UFC 289 с Чарльзом Оливейрой. В случае победы он может получить титульный бой с россиянином Исламом Махачевым, который сейчас является чемпионом UFC в лёгком весе.