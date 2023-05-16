Прохазка исключил вероятность титульного поединка с Джамалом Хиллом в августе

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка заявил, что его бой с действующим обладателем пояса Джамалом Хиллом точно не состоится в августе.
Ранее сам Хилл сообщал, что поединок с Прохазкой находится в разработке на август.
«Август слишком рано для меня, потому что я хочу вернуться в октагон не просто здоровым, а войти туда, став значительно лучше, сделать шаг вперёд в стиле, мышлении, во всём», — сообщил Прохазка в подкасте Fair Play Thinker.
Напомним, в декабре прошлого года Иржи Прохазка получил тяжёлую травму плеча и принял решение освободить титул. В январе новым чемпионом полутяжёлого дивизиона стал Джамал Хилл, одержавший победу единогласным решением судей над бразильцем Гловером Тейшейрой.
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