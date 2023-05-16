Рейтинговый боец UFC рассказал, почему работает официантом в свободное время
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Американский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга полусреднего веса UFC Джефф Нил объяснил, почему подрабатывает официантом в свободное время.
Нил выступает в UFC с 2018 года. В свободное время он подрабатывает официантом в ресторане «Большая Прерия».
«У меня нет никаких проблем с деньгами. Я просто это делаю, чтобы оставаться занятым. У меня есть такая привычка заниматься разной ерундой, когда я не занят», — написал Нил на своей странице в социальных сетях.
Джефф Нил свой последний поединок провёл с казахстанским непобеждённым бойцом Шавкатом Рахмановым и проиграл удушающим приёмом. Всего в активе Нила 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.
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