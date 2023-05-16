Стерлинг: если бы мы подрались с Волкановски сейчас, я бы попал в больницу

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг объяснил, почему не стал вызывать на бой Алекса Волкановски после победы над Генри Сехудо.

Следующим соперником Стерлинга должен стать американец Шон О’Мэлли. Волкановски, в свою очередь, является чемпионом в полулёгком весе и следующую защиту титула проведёт в поединке с Яиром Родригесом.

«Причина, по которой я не вызвал на бой Волкановски — я просто не хотел с ним драться. Мне не понравилось несколько моментов в бою с Сехудо. Нужно это исправить, иначе если я выйду так на бой с Алексом, то это будет долгая и жестокая ночь для меня. Убегать от Волкановски я не собираюсь, но, если бы мы подрались сейчас, я бы отправился в больницу. Честно», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.