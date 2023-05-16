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Соперники Нганну в PFL будут получать от $ 2 млн за бой

Соперники Нганну в PFL будут получать от $ 2 млн за бой
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Камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну заявил, что его соперники в PFL будут получать базовый гонорар в размере $ 2 млн.

Ранее стало известно, что Нганну подписал контракт с PFL. Помимо выступлений в лиге, боец также возглавил африканское подразделение PFL и получил должность в консультативном совете промоушена, где будет представлять интересы бойцов.

«Моим соперникам будет гарантирован базовый гонорар в размере $ 2 млн. Может быть, он будет больше, это будет зависеть от дополнительных условий их контрактов, но $ 2 млн — минимальная сумма, которую мы гарантируем. Что касается моего гонорара, то, скажем так, он будет немного больше», — сказал Нганну в эфире программы The MMA Hour.

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