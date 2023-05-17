Иан Гарри: могу повторить путь Хабиба Нурмагомедова

Ирландский проспект UFC Иан Гарри, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о своих целях в смешанных единоборствах, упомянув Хабиба Нурмагомедова.

«Я хочу, чтобы никто не мог разгадать мою игру, чтобы никто не понял, как меня победить. Мы уже видели это у Хабиба и Джона Джонса. Я верю, что могу повторить путь Хабиба Нурмагомедова, а может быть, Джона Джонса и стать уникальным бойцом, который не проигрывал. Или стать как Жорж Сен-Пьер или Андерсон Силва», — приводит слова Гарри TMZ.

Стоит отметить, что у Иана Гарри есть одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах в 16 поединках. При этом рекорд ирландца в UFC — 5-0.

В последнем поединке он выиграл у Даниэля Родригеса техническим нокаутом.