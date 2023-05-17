Порье и Гэтжи проведут бой на UFC 291

Американские бойцы лёгкого веса Дастин Порье и Джастин Гэтжи проведут поединок на UFC 291, сообщает официальный твиттер промоушена. Они сразятся за специальный пояс BMF, который стал вакантен после завершения карьеры Хорхе Масвидалем. UFC 291 состоится на «Вивинт-арене» в Солт-Лейк-Сити 29 июля.

Порье и Гэтжи ранее уже проводили бой на турнире UFC on Fox 29 в Глендейле. Тогда Дастин одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Свой предыдущий бой Порье провёл в ноябре 2022 года в Нью-Йорке на UFC 281 против Майкла Чендлера и одержал победу (соперник Дастина сдался в третьем раунде). Гэтжи выиграл в марте нынешнего года решением судей у азербайджанца Рафаэля Физиева в Лондоне на UFC 286.