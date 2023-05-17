Бой Стерлинга и Шона О’Мэлли возглавит турнир UFC 292 в Бостоне
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг будет защищать титул 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне в поединке со вторым номером легчайшего дивизиона Шоном О’Мэлли. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт в прямом эфире на официальной странице UFC в социальных сетях.
Напомним, Алджамейн Стерлинг в последнем поединке выиграл раздельным решением судей у бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и, таким образом, в третий раз защитил чемпионский пояс.
Сразу после этого Стерлинг объявил о желании провести бой с О’Мэлли.
Шон О’Мэлли, в свою очередь, последний раз выходил в октагон в октябре прошлого года и выиграл раздельным решением судей у российского бойца Петра Яна.
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