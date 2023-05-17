Тони Фергюсон и Майкл Кьеза выступят на турнире UFC 292, известны соперники
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Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт официально объявил о ряде поединков, которые пройдут 29 июля в рамках номерного турнира UFC 292.
Главным событием вечера станет бой между бойцами лёгкого веса Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Соглавным событием станет поединок экс-чемпиона в полутяжёлом весе Яна Блаховиче с бывшим обладателем титула в среднем дивизионе Алексом Перейрой.
В главном карде ожидается поединок американского бойца, бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона, который идёт на серии из пяти поражений, с Бобби Грином.
Также на турнире пройдёт бой Майкла Кьезы с Кевином Холландом. Стоит отметить, что Кьеза в последний раз выходил в октагон в ноябре 2021 года.
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