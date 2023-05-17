Бои Томпсон — Мишель Перейра и Деррик Льюис — Де Лима пополнили кард UFC 292

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Деррик Льюис выступит на турнире UFC 292, который пройдёт 29 июля.

Соперником Льюиса станет бразилец Маркос Рожерио де Лима. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Де Лима идёт на серии из двух побед. Льюис, напротив, потерпел поражения в последних трёх поединках.

Также Дана Уайт анонсировал бой Стивена Томпсона с Мишелем Перейрой. Их поединок изначально должен был пройти на турнире UFC 289 в Канаде, но был перенесён на июль.

Оба бойца входят в топ-15 рейтинга UFC в полусредней весовой категории. Томпсон располагается на седьмой строчке, а Мишель Перейра, идущий на серии из пяти побед подряд, замыкает топ-15 рейтинга.