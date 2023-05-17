PFL планирует создать Лигу чемпионов MMA

Американский промоушен PFL намерен создать так называемую Лигу чемпионов MMA. В планах организации осуществить это к 2026 году. Об этом у себя в социальных сетях со ссылкой на совладельца лиги Донна Дэвиса рассказал инсайдер Аарон Бронстетер. Сообщается, что в рамках этого шага будет создано ещё шесть глобальных брендов PFL, аналогичных PFL Europe.
Напомним, вчера, 16 мая, стало известно, что контракт с PFL заключил бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), звёздный камерунец Фрэнсис Нганну. Соглашение Нганну с PFL позволяет ему принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в 2024-м (примерно в середине года). Боец будет выступать в дивизионе Super Fight, условия в котором более выгодные.
- 17 мая 2023
-
12:34
-
12:20
-
11:52
-
11:35
-
11:05
-
10:10
-
09:49
-
09:41
-
09:18
-
04:02
-
03:58
-
03:40
-
03:30
-
02:51
-
02:42
-
02:13
-
00:42
-
00:09
- 16 мая 2023
-
23:31
-
22:21
-
21:23
-
21:15
-
20:30
-
20:03
-
19:23
-
18:42
-
18:20
-
17:48
-
17:26
-
16:49
-
16:24
-
16:02
-
15:08
-
14:48
-
13:55