PFL планирует создать Лигу чемпионов MMA

Американский промоушен PFL намерен создать так называемую Лигу чемпионов MMA. В планах организации осуществить это к 2026 году. Об этом у себя в социальных сетях со ссылкой на совладельца лиги Донна Дэвиса рассказал инсайдер Аарон Бронстетер. Сообщается, что в рамках этого шага будет создано ещё шесть глобальных брендов PFL, аналогичных PFL Europe.

Напомним, вчера, 16 мая, стало известно, что контракт с PFL заключил бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), звёздный камерунец Фрэнсис Нганну. Соглашение Нганну с PFL позволяет ему принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что Фрэнсис проведёт свой первый бой в рамках промоушена уже в 2024-м (примерно в середине года). Боец будет выступать в дивизионе Super Fight, условия в котором более выгодные.