Стерлинг – о победе над Сехудо: вы бы тоже были в восторге после триумфа над величайшим
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о победе в поединке с соотечественником, бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.
«Вы бы тоже были в восторге после триумфа над величайшим. Я это сделал!» — написал Стерлинг.
Напомним, поединок между Стерлнгоми Сехудо проходил в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Бой продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.
В общей сложности Стерлинг провёл 26 боёв в ММА, одержав 23 победы и потерпев три поражения.
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