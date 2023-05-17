Стерлинг – о победе над Сехудо: вы бы тоже были в восторге после триумфа над величайшим

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о победе в поединке с соотечественником, бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Вы бы тоже были в восторге после триумфа над величайшим. Я это сделал!» — написал Стерлинг.

Напомним, поединок между Стерлнгоми Сехудо проходил в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Бой продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

В общей сложности Стерлинг провёл 26 боёв в ММА, одержав 23 победы и потерпев три поражения.

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