«Это было легко, лучшая сделка для меня». Нганну раскрыл подробности переговоров с PFL
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Известный камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну высказался по поводу подписания контракта с промоушеном PFL.
«Это было легко. Думаю, для меня это был самый очевидный выбор. Уже сразу после того, как поговорил с ними, я понял направление, в котором они хотят двигаться. И могу сказать, оно соответствует тому, что искал я сам.
Что касается самой сделки, то она получилась действительно выгодной. Из всех возможных это лучшая сделка для меня», — сказал Нганну на канале DAZN MMA в YouTube.
В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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