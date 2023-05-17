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«Это было легко, лучшая сделка для меня». Нганну раскрыл подробности переговоров с PFL

«Это было легко, лучшая сделка для меня». Нганну раскрыл подробности переговоров с PFL
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Известный камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну высказался по поводу подписания контракта с промоушеном PFL.

«Это было легко. Думаю, для меня это был самый очевидный выбор. Уже сразу после того, как поговорил с ними, я понял направление, в котором они хотят двигаться. И могу сказать, оно соответствует тому, что искал я сам.

Что касается самой сделки, то она получилась действительно выгодной. Из всех возможных это лучшая сделка для меня», — сказал Нганну на канале DAZN MMA в YouTube.

В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

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