Гаджиев высказался об организации третьего боя между Минеевым и Исмаиловым

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что и Владимир Минеев, и Магомед Исмаилов готовы в третий раз сразиться друг с другом.

«У меня вопрос, как сделать так, чтобы в этом году состоялся бой Минеев — Исмаилов по боксу. Мы уже обсуждали эту тему. Я и с Магой, и с Володей говорил. Они оба готовы. Поэтому либо что-то одно случится, либо Минеев подерётся по кикбоксингу с Иваном Штырковым, а потом будет боксёрский поединок Минеев — Исмаилов. Год, конечно, надо завершать такими историями. Это было бы эпично», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Магомед и Владимир впервые бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Второй поединок между ними состоялся на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: