Гаджиев высказался об организации третьего боя между Минеевым и Исмаиловым

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что и Владимир Минеев, и Магомед Исмаилов готовы в третий раз сразиться друг с другом.
«У меня вопрос, как сделать так, чтобы в этом году состоялся бой Минеев — Исмаилов по боксу. Мы уже обсуждали эту тему. Я и с Магой, и с Володей говорил. Они оба готовы. Поэтому либо что-то одно случится, либо Минеев подерётся по кикбоксингу с Иваном Штырковым, а потом будет боксёрский поединок Минеев — Исмаилов. Год, конечно, надо завершать такими историями. Это было бы эпично», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
Магомед и Владимир впервые бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Второй поединок между ними состоялся на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
- 17 мая 2023
-
14:28
-
13:55
-
13:10
-
12:34
-
12:20
-
11:52
-
11:35
-
11:05
-
10:10
-
09:49
-
09:41
-
09:18
-
04:02
-
03:58
-
03:40
-
03:30
-
02:51
-
02:42
-
02:13
-
00:42
-
00:09
- 16 мая 2023
-
23:31
-
22:21
-
21:23
-
21:15
-
20:30
-
20:03
-
19:23
-
18:42
-
18:20
-
17:48
-
17:26
-
16:49
-
16:24
-
16:02