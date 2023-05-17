Джон Джонс поддел Фрэнсиса Нганну, подписавшего контракт с PFL

Прославленный боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс прокомментировал слова франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну, сказанные им после подписания контракта с PFL. Нганну тогда назвал себя «самым крутым ублюдком на планете».

«Кто вообще станет называть себя самым крутым человеком на планете, находясь на другой стороне улицы. Лол», — написал Джонс у себя в социальных сетях.

Напомним, о подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая. В рамках соглашения Фрэнсис может принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что он проведёт свой первый бой в промоушене уже в следующем году (примерно в середине года).

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