Борральо: если я поеду в Дагестан и получу гражданство, будет ли следующий бой титульным?

Бразильский боец смешанных единоборств Кайо Борральо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о желании получить титульный поединок в UFC. Борральо выступает в средней весовой категории, титулом в которой владеет Исраэль Адесанья.

«Если я поеду в Дагестан и получу гражданство, смогу ли я подраться за пояс в следующем бою? А может, после моих четырёх побед Адесанья должен просто взять и отдать мне пояс? Помогите мне, ребята. Я немного запутался», — написал Борральо.

В общей сложности Борральо провёл в смешанных единоборствах 15 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В UFC Кайо провёл четыре боя и выиграл в каждом из них.