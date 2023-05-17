Борральо: если я поеду в Дагестан и получу гражданство, будет ли следующий бой титульным?
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Бразильский боец смешанных единоборств Кайо Борральо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о желании получить титульный поединок в UFC. Борральо выступает в средней весовой категории, титулом в которой владеет Исраэль Адесанья.
«Если я поеду в Дагестан и получу гражданство, смогу ли я подраться за пояс в следующем бою? А может, после моих четырёх побед Адесанья должен просто взять и отдать мне пояс? Помогите мне, ребята. Я немного запутался», — написал Борральо.
В общей сложности Борральо провёл в смешанных единоборствах 15 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В UFC Кайо провёл четыре боя и выиграл в каждом из них.
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