Туменов объяснил, почему Умар Нурмагомедов может проиграть в бою с Сэндхагеном

Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов прокомментировал организацию поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном, который может возглавить один из грядущих турниров американского промоушена.
«Сэндхаген – не лёгкая прогулка для Умара. Все мы знаем, что у Нурмагомедова есть планы стать чемпионом и есть навыки для этого. Будем за него болеть. В ударке Сэндхаген чуть лучше Умара. Нурмагомедов же более универсальный боец, чуть работает в стойке и хорошо борется. Если наш земляк навяжет ему борьбу и прессинг, будет вязать и переводить Кори, Умар выиграет. Если нет, в стойке же Сэндхаген выглядит чуть лучше. Он техничнее, он – природный ударник», – приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.
Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2016 году. В январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету россиянина в MMA 16 побед и ни одного поражения.
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