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Ломаченко ответил на вопрос, завершится ли поединок с Хэйни досрочно

Ломаченко ответил на вопрос, завершится ли поединок с Хэйни досрочно
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) ответил, готов ли он к досрочной победе над действующим абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO), поединок с которым состоится на предстоящих выходных в Лас-Вегасе (США).

«Сейчас я могу говорить о нашем поединке всё, что захочу. Но если поединок пройдёт всю дистанцию и ничего не произойдёт, получится не очень хорошо. Если ты говоришь что-то – ты должен доказывать.

Не знаю, что произойдёт. Возможно, будет нокаут, поскольку у меня колоссальный боксёрский опыт. В поединке может произойти всё что угодно», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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