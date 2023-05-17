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WBC отказался санкционировать реванш Бивола и Канело в весе мексиканца

WBC отказался санкционировать реванш Бивола и Канело в весе мексиканца
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что организация не станет одобрять реванш россиянина Дмитрия Бивола и мексиканца Сауля Альвареса во втором среднем весе (до 76,2 кг), где Канело является абсолютным чемпионом мира.

Напомним, в конце 2022 года WBC исключил российских спортсменов из рейтингов и запретил проведение титульных поединков на территории России.

«Наше заявление было чётким. И это последовательная позиция. Бивол не стал подавать индивидуальную заявку на рассмотрение его случая. Поэтому на данный момент Бивол не может принимать участия в поединке под эгидой WBC. Сейчас в России нет бокса, одобренного WBC», – сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Izquierdazo Boxeo.

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