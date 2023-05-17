В UFC ответили, имеет ли организация коммерческую сделку с Рамзаном Кадыровым

Анонимный представитель UFC ответил на вопрос, имеет ли американский бойцовский промоушен коммерческую сделку с Рамзаном Кадыровым или его представителями. Напомним, в 2017 году Министерство финансов США наложило запрет на сотрудничество американского бизнеса с главой Чеченской Республики.

«UFC заключает контракты на бои напрямую со спортсменами, а не с посредниками, к которым относятся залы и команды. И спортсмены имеют контроль над многими аспектами своей карьеры, в том числе над местом, где тренироваться.

Несмотря на то что ряд спортсменов принял решение тренироваться в зале «Ахмат» (бойцовский клуб, основанный Кадыровым в 2014 году. – Прим. «Чемпионата»), сама UFC не имеет никакого отношения к клубу. UFC старательно следит за тем, чтобы соблюдать соответствующие законы в странах, где работает», – приводит слова анонима CNN.