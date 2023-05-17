Денис Погодин рассказал об уходе из TOP DOG и планах на будущее

Чемпион кулачного промоушена Top Dog в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Денис Погодин прокомментировал новость о завершении карьеры.

«Да, это последний бой по кулачке. Эмоции самые положительные, самые хорошие. Мне всё понравилось. Публика в Top Dog просто шикарная, всегда болеет. Всё пошло по моему плану. В момент боя всё удалось. Поэтому я очень доволен, что закончил таким образом.

Чуть-чуть восстановлюсь, а потом буду тренировать детей. Сам понемногу тренируюсь. Если будут хорошие предложения, по боксу выступлю. У меня есть тренер. Он поможет подобрать соперника. С ним вместе оценим и решим. У меня команда образовалась уже давно. Обсудим. Не могу сейчас назвать никаких имён. Пока восстанавливаюсь и отдыхаю, а дальше будет видно», – сказал Погодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.