Денис Погодин рассказал об уходе из TOP DOG и планах на будущее

Чемпион кулачного промоушена Top Dog в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Денис Погодин прокомментировал новость о завершении карьеры.
«Да, это последний бой по кулачке. Эмоции самые положительные, самые хорошие. Мне всё понравилось. Публика в Top Dog просто шикарная, всегда болеет. Всё пошло по моему плану. В момент боя всё удалось. Поэтому я очень доволен, что закончил таким образом.
Чуть-чуть восстановлюсь, а потом буду тренировать детей. Сам понемногу тренируюсь. Если будут хорошие предложения, по боксу выступлю. У меня есть тренер. Он поможет подобрать соперника. С ним вместе оценим и решим. У меня команда образовалась уже давно. Обсудим. Не могу сейчас назвать никаких имён. Пока восстанавливаюсь и отдыхаю, а дальше будет видно», – сказал Погодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
- 17 мая 2023
-
22:03
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:08
-
19:15
-
18:44
-
17:25
-
16:48
-
16:19
-
16:01
-
15:31
-
15:07
-
14:28
-
13:55
-
13:10
-
12:34
-
12:20
-
11:52
-
11:35
-
11:05
-
10:10
-
09:49
-
09:41
-
09:18
-
04:02
-
03:58
-
03:40
-
03:30
-
02:51
-
02:42
-
02:13
-
00:42
-
00:09
- 16 мая 2023
-
23:31