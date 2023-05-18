В команде Уайлдера выступили против того, чтобы Джошуа дрался перед боем с американцем

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, выступил против того, чтобы звёздный британец Энтони Джошуа проводил поединок перед возможной встречей с его подопечным, запланированной на конец года.
«Если не вдаваться в детали дела, то всё было сказано, обсуждено и утверждено, но ещё ничего не подписано. Хотя подписание близко. Деонтею Уайлдеру хорошо заплатят, а это самое важное для меня.
Промежуточное выступление Джошуа? Это звучит нехорошо, хотя мне всё равно. Если с Джошуа сойдётся второсортный боец, который поверил в себя, то у него появятся очень хорошие шансы на победу. Я не боюсь, что Джошуа проведёт поединок, но, скажем так, я бы не хотел этого. Хочу, чтобы мы нокаутировали его следующими», – приводит слова Скотта Betway.
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