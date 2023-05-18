Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

20 российских бойцов UFC отказали в интервью изданию CNN

20 российских бойцов UFC отказали в интервью изданию CNN
Комментарии

Все российские бойцы, выступающие в UFC, отказали в интервью изданию CNN, сообщает пресс-служба ресурса.

В частности, издание интересовал вопрос о выступлении мусульманских бойцов из России, которые продолжают драться в сильнейшей организации мира, несмотря на политическую ситуацию, а именно, по мнению издания, связь с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, находящимся под санкциями США.

«На Южном Кавказе много великолепных борцов, и это преимущественно мусульманский район, что привлекает страны Ближнего Востока и Персидского залива. И именно на этом регионе сосредоточены UFC… по финансовым причинам», – приводит CNN слова аналитика Джона Нэша.

Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC

Материалы по теме
Лето в UFC обещает быть жарким! Боссы промоушена подготовили семь супербоёв
Истории
Лето в UFC обещает быть жарким! Боссы промоушена подготовили семь супербоёв
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023