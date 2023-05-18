20 российских бойцов UFC отказали в интервью изданию CNN
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Все российские бойцы, выступающие в UFC, отказали в интервью изданию CNN, сообщает пресс-служба ресурса.
В частности, издание интересовал вопрос о выступлении мусульманских бойцов из России, которые продолжают драться в сильнейшей организации мира, несмотря на политическую ситуацию, а именно, по мнению издания, связь с лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, находящимся под санкциями США.
«На Южном Кавказе много великолепных борцов, и это преимущественно мусульманский район, что привлекает страны Ближнего Востока и Персидского залива. И именно на этом регионе сосредоточены UFC… по финансовым причинам», – приводит CNN слова аналитика Джона Нэша.
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