Первым соперником Кевина Ли после возвращения в UFC станет Ринат Фахретдинов

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фпхретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, проведёт поединок с экс-претендентом на титул в лёгком дивизионе Кевином Ли, сообщает ряд источников, знакомых с ситуацией.
Поединок должен состояться на турнире UFC on ESPN 48, который пройдёт в Лас-Вегасе 1 июля.
Стоит отметить, что Кевин Ли в 2021 году покидал UFC, находясь на серии из двух поражений, но в феврале 2023 года вернулся в организацию. При этом ожидалось, что его соперником после возвращения станет Тони Фергюсон.
Всего у Кевина Ли 19 побед и семь поражений в ММА. В марте прошлого года он выиграл у Диего Санчеса на турнире Eagle FC 46.
Для Рината Фахретдинова это будет третий поединок в UFC. В первых двух он выиграл у Андреаса Михайлидиса и Брайана Баттла — оба раза единогласным решением судей. Всего у российского бойца 22 победы при одном поражении в ММА.
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