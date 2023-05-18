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Нганну: всегда буду жалеть, что не подрался с Джоном Джонсом

Нганну: всегда буду жалеть, что не подрался с Джоном Джонсом
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, ныне боец PFL Фрэнсис Нганну признался, что жалеет о том, что его поединок с Джоном Джонсом не состоялся.

«Я всегда буду жалеть, что не дрался с Джоном Джонсом. Думаю, вы знаете, что, будучи в этом спорте и в такой позиции, хочется проверить себя в бою с кем-то вроде Джонса, которого считают величайшим бойцом. Я по-прежнему надеюсь, что мы проведём бой, если у нас когда-нибудь появится такая возможность. Кросс-промоушен? Не знаю. Но Джон Джонс — это тот боец, с которым хочет драться каждый, кто надеется оставить своё наследие», — цитирует Нганну ESPN.

Нганну покинул UFC в начале 2023 года по истечении контракта, освободив пояс чемпиона в тяжёлом весе. Новым обладателем титула стал Джон Джонс, в марте выигравший у Сириля Гана.

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