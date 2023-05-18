Вячеслав Дацик проведёт бой с Галымом Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza
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Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик примет участие в совместном турнире Ural FC и Naiza, который состоится в городе Алматы (Казахстан) 23 июня.
Соперником Дацика станет казахстанский боец Галым Жасланов. Бой состоится в тяжёлой весовой категории и должен стать главным событием турнира, но при этом пока не уточняется, по каким правилам пройдёт поединок.
Дацик и Жасланов
Напомним, что Дацик в своём последнем поединке встречался с американским боксёром Кевином Джонсоном в рамках очередного турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой прошёл в апреле этого года и завершился победой Джонсона решением большинства судей.
Галым Жасланов в ММА на данный момент провёл всего два поединка и одержал в них победы.
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